„Български транспортен холдинг“ разпределя дивидент от по 3 лв. на акция

„Български транспортен холдинг“ АД – Пловдив ще разпредели като дивидент част от сумата от натрупаните “Допълнителни резерви” в размер на 985 569 лева. Брутна сума на една акция е 3 лв., а нетната (след приспадане 5% данък) – 2.85 лева.

Решение за това разпределение ще се гласува от извънредното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12 декември в Пловдив.

Изплащането на дивидента ще започне от 9 февруари 2026 година и ще продължи три месеца.

То ще се извършва с посредничеството на „Централен депозитар” АД и чрез клоновете на „Уникредит Булбанк” АД. Акционерите, които имат клиентски подсметки при инвестиционни посредници ще получат сумите на дивидента от съответните инвестиционни посредници, а останалите акционери от клоновете на „Уникредит Булбанк”.

Акционери, които не са получили дивидента си в посочения тримесечен срок, могат да го получат до датата на изтичане на погасителната давност в офиса на дружеството в Пловдив.

Общото събрание ще предели и размера на месечното възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителен съвет, което ще се изплаща от 1 януари 2026 година. Проектът за решение предвижда председателят на надзора да получава 13 350 лв., за всеки от членовете – по 9 240 лева. Възнаграждението на председателя на Управителния съвет ще е 10 450 лв., а за всеки от членовете – по 6160 лева.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на „Българска фондова борса„, в резултат на които инвеститорът ще може да упражни право на глас в общото събрание, е 26 ноември. От началото ан тази година тези книжа се търгуват по 14.63 лева за един брой.

„Български транспортен холдинг“ АД е учреден на 28 септември 1996 г.

под името Национален приватизационен фонд „Транспорт“. Дружеството се включи в процеса на масова приватизация и до 2002 година изгради напълно инвестиционния си пакет, който включва предприятия предимно от сектор „Транспорт“. След проведеното на 6 февруари 1998 г. общо събрание на акционерите в Търговския регистър е вписано преуреждането на дейността на НПФ „Транспорт” АД в „Български транспортен холдинг” АД.

Участието в други дружества или в управлението на компании е основна цел на инвестиционната дейност на холдинга. „Български транспортен холдинг” АД участва в управлението на 18 дъщерни компании и притежава инвестиции в пет други предприятия.

„Български транспортен холдинг” участва в стратегическото управление на дъщерните дружества

чрез експертна помощ при тяхното бизнес планиране, формиране и осъществяване на инвестиционна политика и закупуване на нови транспортни средства, инсталиране и въвеждане в експлоатация на ново оборудване и съоръжения, единна счетоводна политика; маркетинг и продажби; специализирани консултации; обучение на кадри.

„Български транспортен холдинг” АД разпредели част от печалбата на дружеството, реализирана през 2024 година. Брутният дивидент е 0.37 лв. за акция. Част от положителния финансов резултат за 2023 г., в размер на 328 523 лв., също се изплаща като дивидент с брутна сума от 1 лв. на акция. Сумите се изплащат в офиса на дружеството в Пловдив.