Над половината деца ядат само 10 различни храни седмично

Тревожен недостиг на разнообразие в детското меню. Според скорошно проучване на OpinionWay, проведено през юли, почти всяко четвърто дете яде не повече от пет различни храни за една седмица. Да, само пет.

И ако си мислите, че децата просто са придирчиви, статистиката говори друго – 76% от децата на възраст между 8 и 18 години никога не са опитвали някои зеленчуци, като пак чой (китайско зеле) или пащърнак.

Повече от половината родители признават, че водят „постоянна борба“, за да накарат децата си да ядат зеленчуци. Причините варират — някои семейства посочват ограничен бюджет, други — липса на време. Резултатът е един и същ: детските чинии са небалансирани, а умората може да се появи още на закуска.

„Тялото е като везна,“ казва д-р Лорънс Плюми, лекар-диетолог и основател на метода Napso-Therapy. „Всичко е въпрос на баланс. Трябва да го уважаваме и да му даваме това, което е необходимо, за да подхранва милиардите клетки, които ни изграждат.“

Зеленчуците – липсващите гости на вечерята

Кои са липсващите елементи от детските чинии? Разбира се – зеленчуците. Много родители признават, че просто не знаят как да ги приготвят така, че да харесат на децата им.

„Притиснати от времето, родителите вечер готвят нещо бързо и лесно. Класическото меню – пържола, пиле, ориз или паста – винаги е сигурен избор. Добавяш сирене към пастата и става вкусно! Но никой не обича обикновени сварени зеленчуци. Нужно е кулинарно въображение, за да ги направим апетитни,“ казва Плюми.

Тя не е изненадана от резултатите на проучването. Според нея липсата на зеленчуци е отражение на цялостно неправилните ни хранителни навици:

„Дори в ресторантите рядко се предлагат зеленчуци като основен елемент. Така не правим услуга на децата. Колкото по-малко ядат зеленчуци като малки, толкова по-малко вероятно е да ги харесват като възрастни.“

Защо зеленчуците са толкова важни

Въпреки всичко, зеленчуците остават нашите най-ценни съюзници в храненето. Те са богати на витамини (B, C, K), минерали, фибри и фитонутриенти и имат редица ползи:

Помагат за предпазване от болести (включително рак)

Подобряват здравето на кръвоносните съдове

Подсилват паметта

Укрепват имунната система

Забавят процесите на стареене

Те съдържат малко калории, което спомага за поддържане на здравословно тегло, хидратират организма и подпомагат възстановяването му.

„Всички храни се допълват. Здравословната диета трябва да е разнообразна: калций получаваме само от млечните продукти, фибри и антиоксиданти – от плодовете и зеленчуците, а белтъчини – от яйцата. Всичко е необходимо, но в умерени количества,“ добавя Плюми.

Как да върнем зеленчуците на масата

Според Плюми зеленчуците трябва да присъстват на всяко хранене:

„Сурови или сготвени — те предлагат неща, които никоя друга храна не може. Подпомагат храносмилането: микробиомът на червата обожава зеленчуците, докато нишестените храни ферментират и могат да го нарушат.“

Различните зеленчуци и плодове съдържат различни количества витамини и хранителни вещества, затова е важно да се редуват:

„Имаме късмет във Франция, че разполагаме с толкова голямо разнообразие от зеленчуци. Можем да ги приготвяме като супи, салати (маруля, домати, цикория и др.), гратени (с карфиол, спанак…) или просто да сварим няколко моркова.“

Нейният съвет: подгответе ги предварително. Все пак 42% от родителите признават, че не готвят зеленчуци, защото самите те не ги обичат — и съответно децата им никога не ги опитват.

Тези родители признават още, че времето, прекарано в кухнята, помага на семейството да открие нови вкусове. Готвенето заедно не само ангажира децата в процеса (а понякога дори променя мнението и на най-придирчивите малчугани!), но и ги учи на самостоятелност.

