Правителството и работодателите са обсъдили проектобюджета, разговорите продължават, обяви Борисов

Проектобюджетът за 2026 година и отражението му върху бизнеса са били основна тема на среща между представители на правителството и работодателските организации. Това съобщи във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

В централата на ГЕРБ е проведен „конструктивен разговор“ с вицепремиера Томислав Дончев, финансовия министър Теменужка Петкова, експерти от Министерството на финансите и представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара и Българската търговско-промишлена палата. Обсъдени са били предвидимостта на икономическата политика, условията за растеж и търсенето на баланс между фискална дисциплина и подкрепа за предприемачеството.

„Диалогът с реалния сектор е ключов за стабилността и развитието на страната и ние ще го поддържаме“, посочи Борисов, като уточни, че разговорите ще продължат в разширен формат в Министерството на финансите.

Срещата се е състояла ден след като заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество беше провалено заради отказа на работодателските организации да участват в знак на несъгласие с параметрите на бюджета.

По-късно в парламента лидерът на ГЕРБ заяви, че бюджетът е „коалиционен“ и увери, че няма да допусне доходите да бъдат обвързани с процеса по въвеждане на еврото: „Този риск съм го премерил и няма да го допусна“, каза той.