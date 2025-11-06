За да облекчите ишиаса, продължете да се движите

Ишиасът е болка, причинена от раздразнение или нараняване на седалищните нерви, които започват в долната част на гърба и се разклоняват надолу към краката. Болката често е придружена от парещо усещане или чувство на „иглички“.

Около 13 до 40 процента от населението ще преживеят ишиас през живота си, най-често между 30 и 50 години. Най-разпространената причина е дискова херния – състояние, което всъщност става по-рядко с напредването на възрастта.

Ишиасът има някои характерни разлики от други видове болки в гърба, седалището или краката и засяга само 5 до 10 процента от хората с болки в кръста.

„Хората често използват този термин за почти всяка болка, която слиза по крака,“ казва Ейми Бентън, физиотерапевт от Портланд, Орегон. Но истинският ишиас започва от долната част на лумбалния отдел на гръбначния стълб, точно над седалищните мускули, и обикновено се разпространява под коляното.

Когато болката остава над коляното, може да изглежда като ишиас, казва д-р Смит, но обикновено не е.

Няма лесно решение за болката при ишиас – най-добрият лечител е времето. Това, което помага на един човек, може да не действа при друг. Докато мускули, сухожилия и връзки реагират добре на рехабилитационни упражнения, доказателствата за ефективността на физиотерапията при ишиас са смесени.

Все пак е важно да намерите начини да се движите.

„Най-лошото, което можете да направите, е да ограничите живота и активността си,“ казва Том Джесън, физиотерапевт от Хюстън и автор на Understanding Sciatica („Разбиране на ишиаса“). „Ако болката е поносима – движете се колкото можете повече.“

Повечето специалисти са съгласни, че леките упражнения като ходене и плуване са най-доброто начало. „Това стимулира кръвообращението около тъканите и нервния път,“ казва д-р Бентън, която препоръчва и лек масаж или мануална терапия.

Избягвайте разтягане на гърба в ранните етапи, особено навеждане напред. Макар да изглежда логично, това може да раздразни нерва още повече. Също така, предупреждава д-р Бентън, не масажирайте зоната около нерва с тенис топка или подобен предмет и не усуквайте долната част на гърба, докато държите тежест.

Упражнения за облекчаване на болката

След като болката започне да отшумява, обикновено след първите няколко седмици, някои целенасочени упражнения могат да помогнат.

Едно от тях е „прес-ъп по очи“ (лека версия на позата „кобра“). Легнете по очи на пода, с длани на земята на нивото на гърдите. Бавно се повдигнете, като изправите горната част на тялото, но оставете таза и дланите на пода. Задръжте за няколко секунди, след което се върнете. Повторете 10 пъти.

„Флосинг“ на нервите

Друга възможност е т.нар. nerve flossing – нежно „приплъзване“ на нерва в обвивката му, което може да помогне при краткотрайна болка.

Има различни техники, но всички са внимателни и не бива да приличат на разтягане на мускули. Един популярен вариант: легнете по гръб с колене, свити и стъпала на пода. Сложете двете ръце зад коляното на засегнатия крак и го приближете към гърдите, докато брадичката е леко прибрана. Задръжте за около пет секунди, после бавно спуснете обратно. Опитайте веднъж-два пъти дневно, по 10–20 повторения, но спрете веднага, ако болката се усили.

Възстановяване и превенция

Упражненията и физиотерапията могат да помогнат, но възстановяването изисква време. Повечето хора усещат известно облекчение след две до четири седмици, казва д-р Джесън, а по-значително подобрение, в рамките на три месеца. При някои болката може да продължи година или повече. Напредъкът често не е линеен и е нормално да има временни обостряния.

Макар да няма сигурен начин за предотвратяване на ишиас, упражненията за стабилност на коремната мускулатура могат да помогнат, както и поддържането на добра сърдечно-съдова форма. Д-р Бентън препоръчва на пациентите си да работят с физиотерапевт или треньор, за да проверят техниката си при основни движения като клекове, мъртва тяга, набирания и лицеви опори.

