Остава под въпрос дали бизнесът ще се върне на разговорите в НСТС за бюджета

Увеличението на данъка „дивидент“ и на пенсионно-осигурителната вноска са били основна тема на среща в Министерството на финансите на представители на работодателски организации и министър Теменужка Петкова.

Параметрите на бюджета за следващата година събраха спешно двете страни, след като вчера бизнесът бойкотира заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

Очакваният приход в бюджета от увеличението на „данък дивидент“ с 5% и на пенсионно-осигурителната вноска с два процентни пункта възлиза на повече от 1 милиард евро. Затова, ако заложеното в проекта бъде отменено, трябва да се намери равностоен източник на тези средства – това е била позицията, защитена от Министерството на финансите по време на срещата, съобщи финансовият директор на Българската стопанска камара Станислав Попдончев:

„По-скоро на срещата към момента се говори за това как едни приходи да бъдат заменени с други, а не е толкова да бъдат намалени част от разходите, което за нас, за бизнеса това продължава да бъде проблем… Да, поставя въпроса за други данъчни тежести“, посочи той.

Бизнесът продължава да изисква от властта да отпаднат обвързващите механизми за автоматичното увеличение на заплатите в редица сектори и настоява за съкращаване на незаетите щатни бройки в администрацията, каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) в България Румен Радев:

„Говорим за около 5500 трайно незаети щатни бройки. Това са по над 6 месеца трайно незаети. Иначе общият брой на незаетите щатни бройки е над 13000. В същото време сме съгласни – има нископлатени позиции и на държавни длъжности. Ами, тогава увеличете, подкрепете по-интензивно именно тези нископлатени държавни служители. Всичките ни предложения са в посока, при която оптимизацията, която да се търси, да не засяга особено пък доходи на хора, които са принципно най-ощетени откъм доходи“, обясни той.

Така остават въпросите дали бизнесът ще се върне на разговорите на Националният съвет за тристранно сътрудничество, където проектобюджетът задължително според закона трябва да бъде разгледан, преди да продължи към Министерския съвет и Народното събрание.

И още: Евентуални промени ще минат само при коалиционно съгласие.

От страна на бизнеса коментираха и думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че са задължени на държавата заради компенсациите за тока:

„Ролята на държавата винаги е да преразпределя резултат, който преди това бизнесът – работодатели, предприемачи, работници и служители в този организиран бизнес, са създали като брутен вътрешен продукт – това не е благодеяние“, отбеляза председателят на АИКБ.