Приемането на еврото означава просперитет и сигурност за нашата държава, каза Петя Димитрова

“За мен е истинска чест и радост да бъда сред вас в навечерието на един, не само повратен, но изцяло нов етап в историята на България – членството ни в еврозоната. Надявам се всички ние да го осъзнаем и да извлечем максимална полза. Самият факт, че ставаме член на един от най-богатите клубове в света, е голямо признание за усилията и нелесния път, който извървяхме“. Това заяви Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка и председател на УС на АББ в приветственото си слово по време на форума “Дни на еврото в УНСС”, който се провежда във висшето училище.

“В банковия сектор смятаме, че приемането на еврото е изключително важна стъпка в развитието на нашата страна и се присъединявам към думите на Кристин Лагард, че влизането на България в еврозоната означава просперитет и сигурност за нашата държава“, обърна се към участниците Петя Димитрова.

Пред пълната аула тя представи данни, чрез които всички да добият по-добра представа какво всъщност ни предстои.

“Еврозоната е един от най-големите съюзи. Обединява над 5% от световното население, над 350 милиона души.

Това, свързано с факта, че сме част от този елит и втората, след долара, в света валута еврото, сам по себе си говори за възможностите, които той открива пред нас. Тук са и всички ползи, които биха могли да произтекат от това да седим на масата и да участваме дейно в тези решения“, посочи Петя Димитрова.

Тя изрично подчерта, че банковата система отдавна е в Банковия съюз и за нея влизането в еврозоната е една естествена крачка и посока. “През всичките тези години спазвахме всички регулации, направихме нашето банково законодателство съобразно и изцяло в линия с европейското, затова сега ще можем да сме пълноправен член и да видим ползите вече в реално измерение от това да бъдем част от тази общност“, категорична бе тя.

Петя Димитрова изтъкна, че

банковата система влиза в еврозоната напълно подготвена, стабилна и конкурентна.

“През последните години ние сме готови, инвестирали сме над 400 милиона лева в това да приведем всички системи към необходимата техническа, финансова и законодателна рамка за това преходът да бъде максимално лесен – без никакво усилие от страна на нашите клиенти и без никаква финансова ангажираност“, каза още тя.

В подкрепа на думите си Димитрова сподели данни, според които банковият сектор у нас управлява активи за над 210 млрд. лв., а отпуснатите кредити са за над 111 млрд. лева. Общата капиталова адекватност е 23,6% спрямо 20,2% за банките в Единния надзорен механизъм. Ликвидността е сред най-високите в ЕС – 234% спрямо 158% за банките в Единния надзорен механизъм. Необслужваните кредити намаляват значително – от 2% през миналата година до 1,8% за текущата“.

“Присъединяването ще задълбочи интеграцията и всички конкурентни пазари от еврозоната ще бъдат част от тази система, ще ни предоставят нови инструменти и нови капиталови възможности, ще спомогне да подобрим своята финансова грамотност, своята доходност и място в този съюз“, допълни тя.

Петя Димитрова обясни пред аудиторията, че

банките у нас предоставят едни от най-конкурентните условия в Европа.

“Ние сме с едни от най-ниските такси и с едни от най-ниските лихвени нива в страните от еврозоната. Искам да подчертая, че ние ще влезем с тези нива – няма да се повишава нищо и ще бъдем максимално открити, за това потребителите да разберат ползите“, заяви тя.

Димитрова добави, че премахването на валутните бариери води след себе си и изграждане на по-силно доверие в общата икономическа рамка. По думите й, “това ще донесе много ползи и отваряне както на икономиката, така и на банките към една по-добра система, в която ние ще можем, при добро управление, да извлечем най-доброто за нас като бизнес и като граждани“.

В словото си пред гостите и академичната общност от преподаватели и студенти, Петя Димитрова постави акцент, че присъединяването на България към еврозоната открива нови хоризонти и създава значителни предимства. “Една и съща валута в множество държави означава по-голяма предвидимост и удобство при пътувания, обучения и международни инициативи“, поясни тя.

По-късно тя, съвместно със свои колеги изпълнителни директори на банки, се присъедини към панел, посветен на ползите от приемането на единната европейска валута. Помолена да ги обобщи, Петя Димитрова посочи, че в ежедневието транзакционните разходи ще намалеят. “Всичко, което е свързано с превалутиране, хеджиране, ще отпадне. Ще окаже силно влияние върху бизнеса и ще даде възможност ние да преоткрием нови пазари, в които може да инвестираме с много по-добра фискална подготовка и култура“, обясни тя.

Димитрова отбеляза, че от глобална гледна точка,

влизането в еврозоната е изключително важно за бизнеса и за инвестициите.

“Кредитният рейтинг на България се повиши, което отваря веднага възможността държавата, инвеститорите и бизнесът да инвестират по-евтино, по-сигурно и с по-голяма доходност“, допълни тя.

“В еврозоната банките имат 1% минимален резерв. Ние имаме 12 на сто. От 1 януари и това ще отпадне, ние ще бъдем приравнени с страните от еврозоната, което ще освободи ликвидност от около 16 милиарда лева в системата. Това означава, че ние ще имаме доходността, свободата и сигурността да инвестираме без всякакви флуктуации, които една местна валута, в която и да е държава, би имала“, посочи още в отговора си Петя Димитрова.

Попитана от модератора как ще се развие темата за дигиталното евро, Димитрова отбеляза, че такова ще има със сигурност. “Кешът и банкнотите обаче ще останат и няма да бъдат премахнати. Искам да подчертая, че едното не заменя другото. Потребителите ще имат възможност да избират начина, по който да разплащат – с кеш, дигитална евро, с карти, с мобилни устройства, с биометрични данни“, посочи тя.

На въпрос от студент как преминаването към еврото ще спомогне за борбата със сивия сектор, Димитрова посочи, че това е борба, която цял свят води, включително Европейският съюз и страните от еврозоната. “Всички законодателни рамки, които се доближават и изцяло се интегрират с тези на Еврозоната, следва да доведат до изсветляване на сивия сектор, както и по-голямо наблюдение, и спазване на тези регулации“, отбеляза тя.