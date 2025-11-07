Доналд Тръмп прие Виктор Орбан в Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп прие премиера на Унгария Виктор Орбан в Белия дом, предаде Скайнюз.

На въпрос дали ще се срещне с руския лидер Владимир Путин в Будапеща, Тръмп отговори с думите, че „винаги има шанс“.

Тръмп и Путин изглеждаха готови да се срещнат в Унгария след телефонен разговор миналия месец, но американският президент отмени срещата, привидно защото се съмняваше, че това може да доведе до напредък по постигане на примирие в Украйна.

Въпреки че основната тема не е обявена, преговорите се водят най-вече около петрола.

Американският президент призова Европа да прекрати зависимостта си от Москва от източници на енергия.

Срещата им бе насрочена за 18.30 часа българско време, но започна почти един час по-късно заради закъснение на Тръмп.

Към 19 часа в Белия дом влезе Джей Ди Ванс.