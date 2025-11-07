CAT Risk & Reinsurance Sofia Summit 2025 събира водещите експерти по управление на катастрофични рискове

На 13 ноември 2025 г., от 13:00 часа, Стопанският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в партньорство с Медия „Банкеръ“, ще бъде домакин на форум „Катастрофични рискове и презастраховане: Софийски форум 2025“ (CAT Risk & Reinsurance Sofia Summit 2025).

Събитието ще се състои в зала 420 на факултета и ще събере водещи експерти, презастрахователи, застрахователи, регулатори, представители на публичния сектор, академичните среди и бизнеса, за да обменят опит и идеи в управлението на катастрофични рискове и презастрахователни решения.

Програмата на форума обхваща ключови теми като: CAT моделиране, данни и аналитика (вкл. AI/ML); Капацитет и капитал: презастраховане, ILS и капиталови пазари; Регулаторна рамка и устойчивост (Solvency II, ORSA, стрес тестове); Климатични и геофизични рискове: сценарии и адаптация; Публично–частни партньорства и устойчива инфраструктура; Практически казуси от региона и международни добри практики.

Сред лекторите са представители на Aon Reinsurance Solutions, EIOPA, Daria Broker, NGN Autoprotect и българския застрахователен сектор.

Форумът ще предложи платформа за диалог между академия, бизнес и регулатори, насочена към споделяне на експертиза, нови подходи и практически решения за справяне с нарастващите климатични и катастрофични рискове.