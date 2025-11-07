Tesla доближава пълното лицензиране на FSD в Китай – ключов пазар за растеж

„Имаме частично одобрение в Китай и се надяваме да получим пълно одобрение около февруари или март,“ каза Мъск по време на годишното общо събрание на компанията в четвъртък 6 ноември.

Китай е основен пазар за Tesla, но пазарният ѝ дял е спаднал до 8% през последното тримесечие, в сравнение с 15.4% през първото тримесечие на 2023 г., тъй като местни марки печелят клиенти с подобни системи за подпомагане на шофирането – често без допълнително заплащане.

Системата на Tesla, за автономно управление известна като FSD (Full Self-Driving), е частично одобрена в Китай от февруари. Преди това собствениците на Tesla можеха да използват по-опростена и по-евтина версия на автопилота.

Въпреки това, години наред някои китайски купувачи на Tesla избираха да платят 64 000 юана (около 9 000 долара) за FSD, очаквайки, че пълното внедряване няма да отнеме много време – което впоследствие се превърна в основен източник на напрежение между клиентите и компанията.

С частичното си одобрение FSD в Китай остава ограничен спрямо възможностите си в САЩ. На системата не е позволено да превключва предавки, което означава, че автомобилът не може самостоятелно да завърши пътуване от едно паркомясто до друго. Освен това системата има затруднения при разпознаването на някои местни пътни знаци по китайските пътища.

