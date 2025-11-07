Искра Михайлова от „Възраждане“ с критики към Рая Назарян за начина на свикване на енергийната комисия

Искра Михайлова от „Възраждане“ разкритикува председателя на Народното събрание Рая Назарян, че с нейна подкрепа представителите на опозицията са били лишени от правото да участват в заседанието на енергийната комисия. Тя разказа как в началото на петъчното заседание в пленарната зала Станислав Анастасов от „ДПС-Ново начало“ поискал 30 минути почивка, за да се събере енергийната комисия. Членовете на комисията по енергетика от опозицията били получили по имейлите си съобщение, че извънредното заседание ще се състои в 9.10 часа. Така, в уреченото време всички депутати от „Възражане“, ПП-ДБ, МЕЧ, Величие и АПС били в залата, но се оказало, че комисията вече била провела заседанието си – преди обявения час.

По думите на Михайлова то продължило една минута, като по проекта на решение не било изчетено нищо.

„Документите за провеждането на комисията бяха подменени в чата й, като беше изтрит часът на провеждането й и беше качено ново обявление. Но това стана, след като заседанието на комисията вече беше приключило„, добави Искра Михайлова.

Депутатът от „Възраждане“ призова Рая Назарян да си даде сметка какво послание отправя към българското общество, след като по думите й „Делян Пеевски си позволява да вдига телефона, да се обажда на „Има такъв народ“, който скача да прави пирует и да изпълнява всяко едно нещо, което му е казано и БСП, което, в лицето на г-н Стойнев, с изключителна усмивка и ирония се отнася към случващото се“.

Михайлова нарече това цинизъм, уточнявайки, че управляващите имат мнозинство и могат да правят, каквото си решат. Депутатът се обърна персонално към Рая Назарян с призив поне да се спазват редът и начинът, по който трябва да работи Народното събрание.

Преди това мнозинството отхвърли предложението на „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ в пленарната зала да бъдат изслушани премиерът Росен Желязков, министърът на енергетиката Жечо Станков, министърът на икономиката Петър Дилов и председателят на ДАНС във връзка с рисковете от наложените санкции на САЩ на „Лукойл“ и плана на правителството за справяне с евентуален недостиг на горива.

След критиката на Искра Михайлова и лидерът на МЕЧ Радостин Василев изрази недоволството си от провеждането на заседанието на енергийната комисия, което по думите му е продължило от 9.05 до 9.09 часа.

Мартин Димитров от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ поиска 30 минути почивка, в която да бъде извикан премиерът в пленарната зала, за да обясни позицията на кабинета по предстоящото гласуване на първо четене на приетия тази сутрин от енергийна комисия Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Председателстващият заседанието – Костадин Ангелов даде 15 минути почивка. След нея по искане на парламентарната група на „Възраждане“ бе дадена още една 15-минутна почивка.