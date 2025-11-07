Китай пусна на вода нов самолетоносач

Китай официално прие на въоръжение третия си самолетоносач – „Фуцзян“. Пускането му на вода стана на официална церемония в присъствието на президента Си Цзинпин, съобщи Синхуа.

Новият военен плавателен съд е кръстен на южната китайска провинция Фуцзян, която се намира точно срещу Тайван, от другата страна на Тайванския проток.

„Фуцзян“ е първия китайски самолетоносач, който използва електромагнитни катапулти за изстрелване на самолети. За разлика от него, „Ляонин“ и „Шандун“ са по-малки и използват рампи за излитане.

Наличието на катапулти и плоската палуба позволяват на „Фуцзян“ да носи много повече и по-тежко въоръжени изтребители, което го прави значително по-мощен и опасен от предшествениците си.