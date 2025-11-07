Подкрепяната от Nvidia Vast Data подписа сделка за 1.17 млрд. долара с CoreWeave

Стартъпът за изкуствен интелект Vast Data подписа споразумение на стойност 1.17 млрд. долара с доставчика на облачни услуги CoreWeave, с което разширява партньорството си на фона на растящото търсене на AI инфраструктура.

По договора CoreWeave ще използва Vast Data като основна платформа за данни, осигуряваща достъп до GPU за обучение и работа на AI модели. Vast разработва софтуер за съхранение и обработка на големи обеми данни и планира с партньора си да повиши ефективността на AI натоварванията.

Сделката осигурява нов източник на приходи за базираната в Ню Йорк компания, която вече е достигнала 200 млн. долара годишни повтарящи се приходи и се подготвя за нов кръг финансиране при оценка до 30 млрд. долара.

Vast е подкрепяна от Nvidia и се разглежда като потенциален кандидат за листване на борсата.