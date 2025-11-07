Особеният търговски управител в „Лукойл“ ще бъде избран от мнозинството и ще има пълни правомощия, заяви Борисов

След като партиите от управляващото мнозинство се съберат, ще бъде избрана фигура за особен търговски управител, която да се справи „перфектно“ с управлението на „Лукойл – България“. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента във връзка с обявеното оттегляне на швейцарската компания „Гънвор“ от намерението ѝ да придобие активи на „Лукойл“, след като Министерството на финансите на САЩ определи дружеството като „марионетка на Кремъл“.

Борисов подчерта, че промените в закона, които се внасят днес, надграждат т.нар. немски модел на управление на активи под санкции. Целта е България да може да гарантира, че след 21 ноември нито една стотинка от дейността на „Лукойл“ няма да отива към руски компании, които финансират войната в Украйна. „Имаме възможност да уведомим партньорите си, че средствата от операциите на рафинерията ще постъпват в специална сметка и няма да могат да бъдат използвани от руската страна, така както се прави в Германия и Белгия“, посочи той.

Лидерът на ГЕРБ допълни, че избраният особен управител ще разполага и с право да извършва продажби. Той увери, че процесите около „Лукойл“ в България се следят от международните партньори и че комуникацията по темата включва „над 20 души“, като акцентира върху ролята на американската служба OFAC.

За проектобюджета Борисов призна, че не е успял да убеди работодателските организации да го подкрепят, но изтъкна, че диалогът с бизнеса е „задължителен“, тъй като именно той е „златната кокошка на икономиката“. И отбеляза, че разговори трябва да се водят и със синдикатите, „защото в парламента има достатъчно леви партии“.

По повод кризата около Националната детска болница той насочи отговорността към Столичната община, добавяйки, че болници вече се развиват в Бургас и Пловдив, където кметовете са от ГЕРБ. За София коментира, че градът е в „криза с боклука“, докато кметът „е на карнавал“ и освобождава главния архитект „с есемес“.