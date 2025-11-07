„Сирма Груп Холдинг“ стана второто българско дружество, чийто акции се търгуват в Германия

„Сирма Груп Холдинг“ АД става второто българско дружество, чийто акции са регистрирани за търговия в Германия, съобщиха от ИТ компанията.

Това става след като Комисията за финансов надзор е уведомила компетентния орган на приемащата държава Федерална Република Германия – Федералния орган за финансов надзор (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, – BaFin), както и Европейския орган за ценни книжа и финансови пазари (ЕОЦКП), относно намерението на „Сирма Груп Холдинг“ да заяви за допускане до търговия на регулиран пазар издадената от дружеството емисия акции и на територията и на Федерална Република Германия.

На 16 октомври Комисията за финансов надзор одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на Франкфуртската фондова борса (Frankfurt Stock Exchange) на емисията акции, издадени от „Сирма груп холдинг“.

Емисията на ИТ компанията е в размер на 59 360 518 лева, разпределен в 59 360 518 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас с номинална стойност от един лев всяка.

Основана през 1992 г., като Сирма EйАй/Sirma AI,

„Сирма Груп Холдинг“ АД е пионер в областта на технологиите с изкуствен интелект.

Компанията създава иновативни софтуерни решения и помага на организациите да се променят и постигат устойчив растеж чрез внедряване на съвременни технологии. „Сирма“ е специализирана в разработването на софтуер по поръчка, системна интеграция и внедряване на информационни системи. Освен това фирмата предлага бизнес и ИТ консултантски услуги, решения за управление и анализ на данни и изкуствен интелект, миграция и поддръжка на облачни технологии и услуги за киберсигурност.

От началото на годината акциите на “Сирма Груп Холдинг” поскъпват на „Българска фондова борса“ и от 0.95 лева за един брой през януари в момента сделки се сключват по 1.7 лева. А това оценява компанията на над 100 млн. лева пазарна капитализация.