РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Кметът Терзиев освободи двама началници от Направление „Архитектура и градоустройство“

Кметът Терзиев освободи двама началници от Направление "Архитектура и градоустройство"

След като отне правомощията на главния архитект на София Богдана Панайотова, столичният кмет Васил Терзиев освободи директора на дирекция „Общински строителен контрол“ в Направление „Архитектура и градоустройство“ арх. Божидар Касабов и началникът на отдел „Устройствено планиране“ арх. Светломир Колев, съобщават от пресцентъра на Столична община.

От Общината уточняват, че двамата са освободени в рамките на изпитателен срок.

Директорът на дирекция „Мониторинг и контрол“ Елена Василева е подала заявление за прекратяване на служебното си правоотношение по собствено желание. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Ще бъде ли увеличен данъкът върху дивидента от 5 на 10 процента?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени