Кметът Терзиев освободи двама началници от Направление „Архитектура и градоустройство“

След като отне правомощията на главния архитект на София Богдана Панайотова, столичният кмет Васил Терзиев освободи директора на дирекция „Общински строителен контрол“ в Направление „Архитектура и градоустройство“ арх. Божидар Касабов и началникът на отдел „Устройствено планиране“ арх. Светломир Колев, съобщават от пресцентъра на Столична община.

От Общината уточняват, че двамата са освободени в рамките на изпитателен срок.

Директорът на дирекция „Мониторинг и контрол“ Елена Василева е подала заявление за прекратяване на служебното си правоотношение по собствено желание.