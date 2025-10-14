Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че Италия е готова да даде своя принос за Газа след участието ѝ в международната среща на върха, посветена на анклава, в египетския курорт Шарм ел Шейх.

Мелони определи форума като „исторически ден“ и изтъкна хуманитарната дейност на Италия и усилията ѝ за постигане на прекратяване на огъня. Тя направи важно изявление относно признаването на Държавата Палестина: Италия ще признае Палестина, когато бъдат изпълнени условията, поставени от италианския парламент: връщане на всички заложници (живи и мъртви) и недопускане на „Хамас“ до властта в бъдещата палестинска държава.

Премиерът изрази готовност Италия да участва в бъдещи стабилизационни сили в Газа,

но подчерта, че за това ще е необходимо одобрение от италианския парламент и резолюция на ООН, която да наблюдава прекратяването на огъня, предаде италианската агенция АНСА. Мелони припомни, че италианските карабинери вече обучават палестински полицаи и че страната участва в мисия на ЕС в Рафах.

В кулоарите на форума Мелони проведе двустранна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Американският лидер първоначално се пошегува с Мелони, питайки „Но коя е тази жена?„, но след това я нарече „невероятен и много уважаван лидер“. Преди да коментира управленските ѝ качества, Тръмп направи комплимент за външната ѝ красота. Италианският премиер отговори на коментарите му само с усмивка.