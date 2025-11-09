Франция ще плати 74 млрд. евро лихви по дълга

Държавният дълг на Франция продължава да расте, както и лихвите по новите заеми. Следователно, през следващата година дълговото бреме върху бюджета на републиката ще възлиза на 74 милиарда евро. Това заяви Пиер Московиси, ръководител на френската Сметна палата, в интервю за La Tribune Dimanche.

„Следващата година лихвите по дълга ще възлизат на 74 милиарда евро“, каза той. „Наближаваме абсолютно безпрецедентен момент в историята на нашите публични финанси: дълговото бреме скоро ще се превърне в най-големия разходен елемент на държавата. Това означава, че ще има по-малко пари за позитивните приоритети, очаквани от французите: финансиране на екологичния и цифровия преход, отбраната.“

Според Московиси,

Париж ще трябва да вземе назаем 310 милиарда евро, за да подкрепи икономиката на страната,

дори когато лихвените проценти по дълга за Франция се покачват. Той определи понижаването на кредитния рейтинг на страната от международни агенции като „незначително“, отбелязвайки, че тези процедури по същество отразяват вече установените пазарни реалности на покачващите се лихвени проценти. „Все още получаваме заеми, но на постоянно нарастващи цени. Ние сме най-големите кредитополучатели на пазара на дългове, който ще стане по-конкурентоспособен през 2026 г. с идването на Германия, която ще финансира нейните инвестиции в отбраната“, каза източникът пред изданието.

Ръководителят на Сметната палата подчерта, че

намаляването на бюджетния дефицит е приоритет за Франция, третата по големина задлъжняла страна в еврозоната.

Проектобюджетът за 2026 г. предполага увеличение на публичния дълг до 118% от БВП, или 3,5 трилиона евро, като едновременно с това бюджетният дефицит се намалява от 5,4% на 4,6% от БВП на страната. Той посочи и изключително високия дефицит на пенсионната система от 6,6 милиарда евро, който, според него, може да бъде смекчен само чрез прилагането на пенсионната реформа, стартирала през 2023 година. Без нея дефицитът може да достигне 15 милиарда евро до 2035 г. „поради демографските промени и влошаващото се съотношение между работещи и пенсионери“. Московиси също така обяви удвояване на дефицита по социалното осигуряване, считано от 2023 г., достигайки 23 милиарда евро през 2025 година.

В същото време той отбеляза, че

не смята финансовото положение на Франция за катастрофално.

„Франция е платежоспособна страна. Тя не е на ръба на финансова криза, дори ако е изправена пред перспективата да предотврати финансова криза след няколко години“, заключи ръководителят на френската сметна палата.