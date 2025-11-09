РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Франция ще плати 74 млрд. евро лихви по дълга

московиси

Държавният дълг на Франция продължава да расте, както и лихвите по новите заеми. Следователно, през следващата година дълговото бреме върху бюджета на републиката ще възлиза на 74 милиарда евро. Това заяви Пиер Московиси, ръководител на френската Сметна палата, в интервю за La Tribune Dimanche.

„Следващата година лихвите по дълга ще възлизат на 74 милиарда евро“, каза той. „Наближаваме абсолютно безпрецедентен момент в историята на нашите публични финанси: дълговото бреме скоро ще се превърне в най-големия разходен елемент на държавата. Това означава, че ще има по-малко пари за позитивните приоритети, очаквани от французите: финансиране на екологичния и цифровия преход, отбраната.“

Според Московиси,

Гърция качва минималната заплата с 50 евро от 1 април - до 830 евро на месец

Париж ще трябва да вземе назаем 310 милиарда евро, за да подкрепи икономиката на страната,

дори когато лихвените проценти по дълга за Франция се покачват. Той определи понижаването на кредитния рейтинг на страната от международни агенции като „незначително“, отбелязвайки, че тези процедури по същество отразяват вече установените пазарни реалности на покачващите се лихвени проценти. „Все още получаваме заеми, но на постоянно нарастващи цени. Ние сме най-големите кредитополучатели на пазара на дългове, който ще стане по-конкурентоспособен през 2026 г. с идването на Германия, която ще финансира нейните инвестиции в отбраната“, каза източникът пред изданието.

Ръководителят на Сметната палата подчерта, че

намаляването на бюджетния дефицит е приоритет за Франция, третата по големина задлъжняла страна в еврозоната.

Пари продажби хидропневмотехника спад данъци приходи

Проектобюджетът за 2026 г. предполага увеличение на публичния дълг до 118% от БВП, или 3,5 трилиона евро, като едновременно с това бюджетният дефицит се намалява от 5,4% на 4,6% от БВП на страната. Той посочи и изключително високия дефицит на пенсионната система от 6,6 милиарда евро, който, според него, може да бъде смекчен само чрез прилагането на пенсионната реформа, стартирала през 2023 година. Без нея дефицитът може да достигне 15 милиарда евро до 2035 г. „поради демографските промени и влошаващото се съотношение между работещи и пенсионери“. Московиси също така обяви удвояване на дефицита по социалното осигуряване, считано от 2023 г., достигайки 23 милиарда евро през 2025 година.

В същото време той отбеляза, че

не смята финансовото положение на Франция за катастрофално.

„Франция е платежоспособна страна. Тя не е на ръба на финансова криза, дори ако е изправена пред перспективата да предотврати финансова криза след няколко години“, заключи ръководителят на френската сметна палата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Ще бъде ли увеличен данъкът върху дивидента от 5 на 10 процента?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени