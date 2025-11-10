Увеличението на осигурителната тежест е непосилно бреме за бизнеса, е становището на БРТК

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
От Българо-румънската търговска камара изразяват загриженост и несъгласие с редица параметри и предложения, заложени в проектобюджета за 2026 година. За нас подобни мерки рискуват да нанесат щети не само върху частния сектор, но и върху жизнения стандарт на широки слоеве от населението.  Това се посочва в позиция на бизнес организацията. 

Увеличението на осигурителната тежест е непосилно бреме за бизнеса, посочват от организацията. Заложеното увеличение на пенсионната вноска с 2 процентни пункта ще се отрази пряко върху разходите на работодателите и навярно ще редуцира конкурентоспособността на бизнеса, особено в производствения и експортно ориентираните сектори. Освен това, поставя натиск върху ценовата стабилност и маржовете на малките и средни предприятия.

От БРТК отбелязват, че

увеличението на данъка върху дивидентите е риск за инвестиционната среда и предприемачеството.

Тази мярка ще се отрази пряко на предприемаческия климат и ще увеличи административната и данъчна тежест върху малките и средни предприятия – основен двигател на българската икономика.

Данъкът върху дивидентите е индикатор за предвидимост и стабилност на бизнес средата.

Като билатерална камара, която е пряко ангажирана и с чуждестранни бизнес партньори, считаме, че удвояването му в момент на икономическа несигурност ще изпрати отрицателен сигнал към чуждестранните инвеститори, включително към румънския бизнес, който през последните години разшири присъствието си в България, посочват от бизнес организацията. 

Заложеното в проектобюджета увеличение на максималната месечна осигурителна база води до допълнително покачване на осигурителните вноски при по-високи доходи, което засяга не само работодателите, но и привлекателността на българския трудов пазар за висококвалифицираните граждани, се посочва в становището. 

Експерти предупреждават, че

проектобюджетът не е придружен от убедителни и прозрачни прогнози за приходи

и пълно съдържателно обосновани механизми за покриване на дефицита, отбелязват от БРТК. Самият Фискален съвет е констатирал, че цифрите вероятно са манипулирани при представяне на конвергентните доклади. Това поражда сериозен риск за доверие и стабилност както на вътрешната, така и на международната сцена.

Според становището на бизнес организацията, в

бюджета липсват структурни реформи и има риск от инфлационен натиск.

„Въпреки че проектобюджетът залага относително високи публични разходи, той не съдържа разработени съществени структурни реформи в пенсионната система, здравеопазването, съдебната система и условията за инвестиране. Повишаването на разходите без реформи има потенциал за създаване на инфлационно налягане, което да задуши покупателната способност на населението“, отбелязват от БРТК.

От Българо-румънската търговска камара заявяват, че не могат да подкрепят бюджет, който рискува да намали конкурентоспособността на бизнеса, да отслаби доходите на хората и да допринесе за социална нестабилност. „Очакваме от правителството и Народното събрание да отговорят на тези аргументи и да предприемат необходимите корекции преди окончателното приемане на законопроекта. Считаме, че един добър бюджет не е цел сам по себе си, а инструмент за стимулиране на устойчив растеж, справедливост и доверие между граждани, бизнес и държавна власт“, отбелязват от Българо-румънската търговска камара.

