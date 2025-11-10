Ръководители на BBC подадоха оставки след доклад, критикуващ редактирането на реч на Тръмп

Генералният директор на Британската радиотелевизионна корпорация (BBC) Тим Дейви и главният изпълнителен директор на новините Дебора Търнес подадоха оставки след остри критики към документален филм на предаването Panorama. Продукцията е обвинена, че е подвела зрителите след като е редактирала реч на американския президент Доналд Тръмп, променила контекста на изказването му.

Дейви обяви в неделя (9 ноември), че се оттегля от поста си след дни на сътресения, предизвикани от обвиненията за подвеждащия редактиран текст на Тръмп. Дейви е главен изпълнителен директор и главен редактор с близо 20-годишен стаж в „Би Би Си“. Преди да стане генерален директор, е бил главен изпълнителен директор на BBC Studios в продължение на седем години.

Търнес пък е изпълнителен директор на BBC News от 2022 г. и контролира новинарските и актуални предавания.

Изтеклият доклад на Прескот критикува BBC по множество направления

Изтеклата служебна бележка, която предизвика оставките във вечерните часове на 9 ноември, не съдържа критики само към един монтаж в документалния филм Panorama за Доналд Тръмп. В пълния доклад, публикуван от вестник „Телеграф“, Майкъл Прескот – бивш независим съветник на Комитета по редакционна политика и стандарти на BBC в продължение на три години до юни 2025-а, посочва няколко „тревожни въпроса“:

Ето обобщение на основните твърдения, изложени от Прескот в анализа:

Пристрастие срещу Тръмп:

Прескот твърди, че отразяването на изборите в Съединените щати през 2024 г. от „Би Би Си“ е било по-критично към Доналд Тръмп, отколкото към неговата съперничка Камала Харис, включително чрез подвеждащ монтаж на реч, която Тръмп е произнесъл на 6 януари 2021 година.

„Слабо проучени" материали за расизъм:

Според автора, „Би Би Си“ е публикувала „слабо проучени материали, които предполагат наличие на расизъм, когато такъв не е имало“, включително вече премахната статия на BBC Verify за автомобилните застраховки.

Недостатъчно информация за миграция и убежище:

Прескот посочва, че е имало „пристрастие при подбора“ на новини, изпращани като push-известия в приложението на BBC News, с тенденция да се избягват теми, свързани с миграцията и търсещите убежище.

„Едностранно" отразяване на трансджендър темите:

Той твърди, че „Би Би Си“ често публикува материали, „които възхваляват трансджендър преживяването без достатъчен баланс или обективност“, и че определени гледни точки са били игнорирани.

Пристрастие срещу Израел в BBC Arabic:

Според Прескот някои сътрудници на арабската служба на BBC са подбирали избирателно новини, които са критични към Израел.

По-широки проблеми в отразяването на конфликта в Газа:

Сред другите му критики са: изопачаване на данните за процента палестински жени и деца, убити от израелската армия, както и преувеличаване на вероятността от масов глад сред децата под израелската блокада на хуманитарната помощ.

„Би Би Си“ все още не е реагирала официално на публикуването на този доклад, но оттеглящата се ръководителка на новинарския отдел Търнъс заяви в сутрешните часове на 10 ноември, че организацията „не е институционално пристрастна“.

„Искам да ви уведомя, че реших да напусна BBC след 20 години,“ каза Дейви, като добави, че точната дата на оттеглянето му предстои да бъде определена. „Това решение е изцяло мое.“

В изявлението си Дейви се позова на „все по-поляризираното време, в което живеем“, но не посочи конкретна причина за оставката.