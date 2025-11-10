Тръмп постави ултиматум на Би Би Cи да поправят материала или следва дело за милиард долара

Доналд Тръмп заплаши Би Би Cи със съдебен иск на стойност един милиард долара, като даде на британската обществена медия краен срок до петък да изпълни неговите искания.

Според писмо от адвокатите на президента на САЩ причината за заплахата е предполагаем злонамерен монтаж на реч на бившия президент в документален филм на Би Би Cи.

В писмото е посочен краен срок до петък, 14 ноември, 17:00 часа източноамериканско време (полунощ българско), с който Би Би Cи трябва да се „съобрази“ с изискванията. В противен случай, както се посочва, ще последва правна битка, съобщи Скайнюз.

Адвокатите на Тръмп настояват за корекция на спорния материал.

Говорител на правния му екип бе категоричен в изявление: „Би Би Си оклевети президента Тръмп чрез умишлено и подвеждащо редактиране на своя документален филм в опит да повлияе на президентските избори. Президентът Тръмп ще продължи да търси отговорност от онези, които се занимават с лъжи, измами и фалшиви новини.“

От своя страна, от Би Би Си излязоха с кратък и премерен отговор: „Ще разгледаме писмото и ще отговорим директно в подходящия момент“, заяви говорител на медията.

Белият дом препрати запитванията за коментар към външния правен екип на Доналд Тръмп.