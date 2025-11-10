Китай се оплака пред Европейския парламент за реч на тайванския вицепрезидент

Китай съобщи, че е подал оплакване до законодателния орган на Европейския съюз заради реч, която тайванската вицепрезидентка Сяо Би-ким изнесе пред група негови членове – инцидент, който се случва на фона на вече повишеното напрежение между страните.

„Китай е отправил сериозен протест до Европейския парламент заради дейностите на политика, застъпващ се за независимостта на Тайван, в сградата на Европейския парламент,“ заяви говорителят на китайското външно министерство Лин Дзян на редовен брифинг в Пекин в понеделник (10 ноември).

Лин каза, че призивът на Сяо за по-голяма подкрепа и международно признание на самоуправляващия се архипелаг „само разкрива презрителния опит да се насърчават сепаратистки действия“, които „никога няма да променят неизбежното обединение на Китай“.

Рядката поява на Тайван в Европейския парламент

В петък Сяо изнесе рядка реч в Европейския парламент (ЕП) в Брюксел като част от годишната среща на Междупарламентарния алианс по въпросите на Китай. В изявлението си тя определи Тайван и неговите 23 милиона жители като „жертва на принуда“ от страна на Пекин.

Китай разглежда Тайван като част от своята територия и неведнъж е обещавал да постави архипелага под свой контрол, ако се наложи и със сила – позиция, която правителството в Тайпе категорично отхвърля.

Напрежение в търговията и политиката

Речта на Сяо идва на фона на засилено безпокойство в Европейския съюз за ограничителните търговски мерки на Китай и усилията на ЕС да защити своите производствени сектори от мощната конкуренция на азиатския гигант. Пекин свива износа на редкоземни елементи, използвани за изработването на батерии за електромобили и за отбранителния сектор, като изисква компаниите да получават специални разрешителни за внос.

Освен това ЕС остава разочарован от икономическата и дипломатическата подкрепа, която Пекин оказва на Русия след пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна през 2022 година. Китайците пък твърдят, че не са страна в конфликта и че се стремят да насърчават мира.

Тайван срещу изолацията

Пекин активно се опитва да изолира Тайпе на международната сцена, като оказва натиск върху други държави да прекъснат официалните си отношения с острова. Администрацията на президента Лай Чинг-дъ се опитва да противодейства на това, като развива отношения с други демократични страни – подход, следван и от неговата предшественичка Цай Инг-вън.

В неделя (9 ноември) Цай пристигна в Берлин, където ще изнесе реч на Конференцията за свободата в Берлин. Според уебсайта на събитието, то събира представители от различни сектори, за да „подтикне демокрациите да действат с по-голяма яснота, целеустременост и увереност“ в един все по-многополюсен свят.

Призивът на Китай към Германия

На брифинга на 10 ноември Лин призова Германия да „се противопостави на действията за независимост на Тайван, да избегне изпращането на погрешни сигнали към сепаратистките сили и да предприеме конкретни действия за защита на цялостните двустранни отношения“.

