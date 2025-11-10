България може да играе важна роля в икономическото развитие на Ливан, заяви Румен Радев

“България може да играе важна роля във възстановяването и в икономическото развитие на Ливан”, заяви държавният глава Румен Радев след срещата му с президента на Ливан Жозеф Аун, цитиран от БТА.

Ливанският президент е на официално посещение в страната ни по покана на Радев, а визитата на Аун се осъществява в навечерието на 60-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между двете страни, която ще отбележим през 2026 година.

Българският държавен глава обърна внимание на напрежението в Близкия изток и изрази готовност за задълбочаване на партньорството, сътрудничеството и усилията за установяване на мир и стабилност в региона.

Той отбеляза, че стокообменът между страните е все още скромен, като по думите му е необходимо да се актуализира правно-нормативната база с цел подобряването му.

“Нашият апел към правителствата на двете страни е за създаването на съвместна комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, която да зададе една стабилна институционална рамка„, призова президентът.

От своя страна, държавният глава на Ливан сподели след срещата му с президента Радев, че е взето решение да се открие редовна самолетна линия между Бейрут и София. Той също коментира, че стокообменът между страните ни е нисък.