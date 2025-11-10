Особеният търговски управител на „Лукойл“ ще бъде определен след проверка за интегритет

Особеният търговски управител на „Лукойл“ ще бъде физическо лице или лица, които ще бъдат определени след необходимата проверка и анализ на тяхната почтеност. Това заяви премиерът Росен Желязков пред журналисти, като подчерта, че още при планирането на диверсификацията от руския нефт са обсъждани конкретни кандидатури. „Щом законът влезе в сила, ще ги обявим“, уточни той.

По думите му, особеният управител няма да бъде „безконтролен“, тъй като ще действа строго в рамките на закона. Желязков увери, че в страната има достатъчно количества горива – както в държавния резерв, така и произведени от рафинериите.

Приетите миналата седмица законови промени разшириха правомощията на особения управител, който ще поеме оперативния контрол над рафинерията „Нефтохим – Бургас“, след като Министерството на финансите на САЩ определи фирмата Gunvor като „марионетка на Русия“. Решенията на управителя ще се одобряват от Министерския съвет и няма да подлежат на спиране или съдебен контрол.

Премиерът подчерта, че стъпките на правителството имат превантивен характер, за да се запази работата на критична инфраструктура. „От първия ден на санкциите сме в постоянен контакт с американските институции. Целта е ясна – нито един цент да не отива за войната в Украйна“, каза той.

За проекта за бюджет за 2026 година министър-председелят посочи, че диалогът със социалните партньори продължава. По думите му план-сметката е „консервативна“, ориентирана към запазване на доходите и стабилност, с бавно прилагани реформи „които да бъдат добре обмислени“.