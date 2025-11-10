САЩ удариха нови плавателни съдове в Тихия океан заради пренос на наркотици

Въоръжените сили на САЩ нанесоха удар на два плавателни съда, участвали в предполагаем пренос на наркотици в източната част на Тихия океан, като са убити шестима души на борда. Това съобщи министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, цитиран от Ройтерс.

Въпреки че САЩ твърдят, че бомбардираните лодки са транспортирали наркотици, те не са предоставили публично доказателства в подкрепа на тези твърдения. Това предизвика силен отзвук и призиви за доказателства от чуждестранни лидери, някои членове на Конгреса, правни експерти и семействата на жертвите.

Върховният комисар на ООН по човешките права определи ударите по предполагаеми наркотрафиканти като неприемливи и нарушение на международното хуманитарно право. Венецуела заявява, че те са незаконни и смята, че те се равняват на убийство и посегателство срещу суверенитета ѝ.

Президентът на Венецуела Николас Мадуро обвини Доналд Тръмп, че се стреми да свали правителството му. Президентът Тръмп омаловажи тези твърдения, въпреки че има данни за близки контакти на администрацията му с венецуелската опозиция.

От септември САЩ нанесоха над 10 удара по плавателни съдове в близост до венецуелското крайбрежие и в Източния Тихи океан. По данни на американския министър на отбраната при акциите са ликвидирани над 70 души. Всичко това се случва на фона на усилено струпване на военни сили на САЩ Карибско море.