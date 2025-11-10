Предстои изготвянето на цялостна правна уредба за доброволчеството в България, която да насърчава гражданската активност и солидарността.

За утре е насрочено първото заседание на работната група за изготвянето на общ законопроект за доброволчеството, който да обедини трите проекта, приети на първо четене в Народното събрание.

Това стана ясно по време на дискусия за доброволчевството в България, организирана от вицепремиера Атанас Зафиров.



„Аз се надявам съвсем скоро този нормативен акт да стане факт, защото доброволчеството не е просто мисия или кауза. Той е една изключителна проява на човечност, солидарност и емпатия. Целта на днешната дискусия е ясна – да даде отправна точка за изготвянето на цялостна правна уредба за доброволчеството в България. Уредба, която да насърчава гражданската активност, солидарността и ангажираността, да подкрепя онези, които отделят време, усилия, енергия и сърце, за да помагат на другите“, посочи Зафиров.