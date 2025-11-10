Васил Терзиев заяви, че в проектобюджета липсва яснота за финансирането на София

Кметът на София Васил Терзиев заяви в публикация във Фейсбук, че в проектобюджета на държавата за 2026 година отсъстват прозрачност и предвидимост за средствата, предвидени за столицата. По думите му, въпреки че финансирането за училища и други делегирани от държавата дейности се увеличава с около 90 млн. евро, в проектобюджета напълно липсва субсидия за градския транспорт, както и яснота относно финансирането на разширението на метрото.

Терзиев посочва, че към момента София е получила едва 237 хиляди лева за 2025 година при одобрени 156 проекта и 10 подписани споразумения, докато подадените искания за плащане възлизат на близо 35 млн. лева.

„Може и да има достатъчно пари за София, но засега те са скрити зад завесата. Надявам се кметът на столицата да не трябва да „застава под герба“, за да стигнат средствата до хората,“ пише още Терзиев, като подчертава, че държавният бюджет не бива да се превръща в инструмент за политически натиск.