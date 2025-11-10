12-те най-големи летища в САЩ са затворени за частни самолети

Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) забрани на частни самолети да летят до 12 летища в страната, според The ​​Wall Street Journal.

Ограничението влиза в сила на 10 ноември и ще засегне големи въздушни хъбове, включително летище „Кенеди“ в Ню Йорк, както и летища във Вашингтон, Лос Анджелис, Далас и Чикаго.

Според съобщенията,

временната мярка е била взета, за да се намали натоварването на служителите на летищата,

които не получават заплати поради спирането на работата на федералното правителство, което продължава все още.

Преди това FAA беше принудена да намали въздушния трафик на 40 от най-големите летища в страната поради недостиг на авиодиспечери. Това доведе до отмяната на повече от 2500 полета и закъснението на 7000 само през последния уикенд.