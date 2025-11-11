България има резерв от бензин за 35 дни, а за дизел над 50 дни

България разполага с достатъчно горива, като 90-дневните запаси са запълнени на около 98 процента. Това съобщи в ефира на „Би Ти Ви“ председателят на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов.

Той уточни, че страната има резерв от бензин за 35 дни и от дизел – за над 50 дни. В случай на криза горивата ще могат да се пускат на пазара без биокомпонент, за да се осигури по-бързо снабдяване. Цените за потребителите ще останат пазарни, за да се избегнат сътресения и спекулации.

Около половината от запасите се съхраняват в страната – в бази на агенцията и в лицензирани складове, а останалата част в Италия, Нидерландия, Унгария, Словакия, Гърция и Румъния. Около 80% от задължителните фирмени запаси се падат на „Лукойл“.

Асенов посочи, че три фирми не спазват изискванията за поддържане на запаси, сред които е „Инсаоил“. Макар държавата да печели делата срещу тях, процедурите се проточват и до влизане в сила на решенията санкциите вече не могат да бъдат приложени. Затова реалното изпълнение на изискванията е 98%, а държавата може да потърси липсващите 2% единствено по съдебен ред.

Минути по-късно темата коментира и съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев. Той е категоричен, че България незабавно трябва да поиска резервите си от чужбина. „Току-що шефът на Държавния резерв потвърди това, което казвам от началото на кризата със санкциите върху „Лукойл“ – че 90-дневните ни запаси от горива не са 90-дневни. Причината – част от фирмите, свързани с „Голямото Д“, заобикалят задължението си да осигуряват горива в т.нар. 90-дневни запаси. По този начин те си спестяват разходи, разполагат с оборотни средства – по-добра ликвидност – и със свободни за използване складови обеми. За да правят това, имат институционален и прокурорски чадър, включващ самия Държавен резерв, ДАНС и правителството. Вероятно имат и протекция в Административния съд на град Пловдив, където повече от 10 години се спира предварителното изпълнение при заделяне на запасите, предвидено по закон“, написа Мирчев във „Фейсбук“.

