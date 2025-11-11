Японската автомобилна индустрия загуби 9.7 млрд. щ.д. за шест месеца от митата на Тръмп

Според оценки на Nikkei, седемте най-големи японски автомобилни производители са загубили 1.5 трилиона йени (9.7 милиарда долара) печалби поради увеличените вносни тарифи, наложени от Доналд Тръмп. Това е първият спад в печалбите за целия сектор от пандемията COVID-19 насам.

Американски тарифи от 27.5% върху японски стоки останаха в сила през почти целия период, изследван от Nikkei (от април до септември, първата половина на фискалната година на Япония).

Администрацията на Тръмп намали тарифите с 15% едва на 16 септември.

Комбинираната нетна печалба на седемте производители (Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Subaru и Suzuki) за този период беше малко под 2.1 трилиона йени, приблизително с 30% по-ниско, отколкото за същия период на миналата година. Това бележи втората поредна година на спад в печалбите на автомобилните производители.

Очаква се загубите за японските автомобилни производители от тарифите на Доналд Тръмп да достигнат 2.5 трилиона йени (16.25 милиарда долара) за цялата фискална година, приключваща на 31 март 2026 година.