РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Microsoft обяви инвестиция от 10 млрд. долара за AI център за данни в Португалия

Microsoft обяви инвестиция от 10 млрд. долара за AI център за данни в Португалия

Технологичният гигант Microsoft обяви значителна инвестиция от 10 милиарда долара за изграждане на център за данни за изкуствен интелект край бреговете на Португалия. Проектът е сред най-големите европейски инвестиции на компанията през тази година.

Microsoft обяви инвестиция от 10 млрд. долара за AI център за данни в Португалия

Кампусът на центъра за данни ще се намира на около 150 километра южно от Лисабон, в Синеш. Технологичният гигант ще си партнира с португалската фирма Start Campus и британския стартъп Nscale за реализацията на проекта.

Oracle предлага цялостно решение за управление на данни с новия Fusion Cloud в ЕС
Microsoft и Nscale изграждат нови AI центрове за данни в САЩ и Европа
Microsoft инвестира над 7.9 млрд. долара в ОАЕ, за да ускори AI развитието на региона

Инициативата подчертава ангажимента на Microsoft за разширяване на AI инфраструктурата си в Европа.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Ще бъде ли увеличен данъкът върху дивидента от 5 на 10 процента?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени