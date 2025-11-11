Microsoft обяви инвестиция от 10 млрд. долара за AI център за данни в Португалия

Технологичният гигант Microsoft обяви значителна инвестиция от 10 милиарда долара за изграждане на център за данни за изкуствен интелект край бреговете на Португалия. Проектът е сред най-големите европейски инвестиции на компанията през тази година.

Кампусът на центъра за данни ще се намира на около 150 километра южно от Лисабон, в Синеш. Технологичният гигант ще си партнира с португалската фирма Start Campus и британския стартъп Nscale за реализацията на проекта.

Инициативата подчертава ангажимента на Microsoft за разширяване на AI инфраструктурата си в Европа.