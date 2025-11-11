ЕС ще облекчи правилата по Общата селскостопанска политика от 1 януари

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз постигнаха предварително съгласие за облекчаване на правилата по Общата селскостопанска политика, като мерките се очаква да влязат в сила от 1 януари, предаде БНР. Реформата цели да намали административната тежест върху фермерите в рамките на настоящия програмен период.

Предвижда се земеделските площи да могат да запазват статут на обработваеми без задължително разораване или засяване. Сертифицираните биопроизводители автоматично ще се признават за покриващи част от екологичните стандарти, а въвеждането на принципа „само една проверка годишно“ ще ограничи множеството инспекции на място.

Малките стопанства също ще получат облекчения – таванът за годишно подпомагане ще бъде увеличен на 3000 евро, а еднократната помощ за развитие на бизнес ще достига до 75 000 евро. Споразумението предстои да бъде официално одобрено от Европейския парламент и Съвета.