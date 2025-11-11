Няма законодателно изискване работодатели и синдикати да одобряват бюджета, напомни Георги Ганев

Бюджетът ще бъде приет, без да има разбирателство, прогнозира пред БНР икономистът и бивш депутат от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ Георги Ганев.

Той добави, че няма законодателно изискване работодатели и синдикати да одобряват бюджета и така план-сметката се приема единствено и само от Народното събрание и никой друг не може да командва какво да стане с нея. Тристранният съвет е единствено и само консултативен орган, като там не се водят преговори и не се поставят условия, добави още Ганев.



Той коментира, че бюджетът не е балансиран и че освен това повдига съмнения, че с капиталовите програми ще се възобновят и продължат практиките на „отклоняване“ на пари.

Припомняме, че миналата седмица планираното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество не се състоя. Причината бе отказът на представителите на работодателските организации да влязат в сградата на Министерския съвет и да участват в обсъждането на проектобюджета за 2026 година. Тогава Румен Радев от Асоциацията на индустриалния капитал в България подчерта, че липсва реален тристранен диалог и работодателите няма да бъдат „гумен печат“ на неадекватен и вреден за страната бюджет.