Моуриньо е напуснал „Фенербахче“, оставяйки сметка за хотел от 747 хил. евро

Жозе Моуриньо

Португалският треньор Жозе Моуриньо е оставил след себе си неплатена сметка от 747 000 евро за престоя си в хотел Four Seasons по време, когато беше треньор на футболния клуб „Фенербахче“ в Истанбул, пише турския вестник Yenicag.

Мениджърът е живял в хотела 15 месеца. Той напусна през август, когато беше уволнен като старши треньор на „жълтите канарчета“. Според вестника в момента не е известно кой ще плати сметката – Моуриньо или клубът. Португалският треньор в момента очаква 15 милиона евро от „Фенербахче“ като компенсация за предсрочното прекратяване на договора му, който е до 2026 година.

Жозе Моуриньо беше треньор на турския футболен отбор от юни 2024 г. до август 2025-а.

Под негово ръководство клубът стана вицешампион на Турция, но два пъти не успя да се класира за Шампионската лига. Тази година „Фенербахче“ загуби в квалификационния кръг на плейофите от португалския „Бенфика“, който по-късно Моуриньо пое да ръководи.

Ще бъде ли увеличен данъкът върху дивидента от 5 на 10 процента?
