ЕС обсъжда ново отлагане на закона срещу обезлесяването под натиск от индустрията и държави членки

Страните от Европейския съюз са готови да поискат ново отлагане на влизането в сила на Регламента срещу обезлесяването (EUDR), като настояват сроковете да бъдат изместени с още една година. Това става ясно от проект за позиция, видян от „Ройтерс“, в който се предлага прилагането на новите правила да започне за големите компании от 30 декември 2026 година, а за малките – от 30 юни 2027 година, предава БНР. Решението следва предложения на Европейската комисия от миналия месец за облекчения към дребни производители, но редица страни в ЕС считат, че това не е достатъчно за реално смекчаване на административната тежест.

Регламентът EUDR предвижда забрана за внос на какао, кафе, палмово масло, говеждо, дървесина, соя и каучук, ако не бъде доказано, че производството им не е причинило обезлесяване. Мярката е ключова част от Зелената сделка на ЕС, но предизвиква сериозен отпор от индустрии и някои правителства, които предупреждават, че прилагането ѝ в сегашния вид е скъпо, сложно и крие риск от изместване на бизнеса извън съюза. Отлагането вече веднъж беше прието – първоначално законът трябваше да влезе в сила в края на 2024 година, но беше изместен към края на 2025-а. Настоящото искане може да доведе до още значително забавяне.

Организации в защита на устойчивото земеделие и горите предупреждават, че новото отлагане подкопава доверието в ЕС и ще ускори загубата на горски масиви. „В седмицата на COP30 в Бразилия това е болезнено иронично“, коментира Антони Фонтен от мрежата VOICE.

Междувременно Дания, която подготвя компромисния документ като ротационен председател, отбелязва, че повечето държави членки настояват EUDR „в сегашния му вид да не влезе в сила“ в началото на 2026 година, а преговорите с Европейския парламент трябва да приключат до средата на декември.