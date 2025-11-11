Денят по диагонал – 11 ноември 2025 г.

Гечева и Малински взели 200 лева от джигита Димитър Любенов вместо да го задържат

Софийска градска прокуратура (СГП) протестира скандалната присъда на Софийски градски съд (СГС), с която двама полицаи се оказаха невинни за приемане на подкуп и неизпълнение на служебните им задължения, вследствие на което е настъпила смърт.

Месеци след като украинският президент Володимир Зеленски се опита да ореже правомощията им, основните агенции за борба с корупцията в Украйна съобщиха, че са разкрили мащабна схема за подкупи с главно действащо лице държавната компания за ядрена енергия „Енергоатом“. Висшите антикорупционни органи на Украйна са претърсили на 10 ноември имоти, свързани с високопоставени държавни служители и бивш бизнес партньор на президента Зеленски, като част от мащабно разследване на предполагаема корупция в енергийния сектор на страната.

Изследователите от Unit 42, звеното за разузнаване на заплахи на Palo Alto Networks, разкриха усъвършенстван шпионски софтуер, известен като „Landfall“, насочен към телефони Samsung Galaxy. Целенасочената атака може да открадне всички данни от телефона и да активира камерата или микрофона.

Откакто Доналд Тръмп се върна в Белия дом, Съединените щати отново са във фокуса на идеологическа буря. В центъра ѝ стои „Проект 2025“, който е стратегическа пътна карта от 922 страници, изготвена от влиятелния консервативен мозъчен тръст „Херитидж“. Именно тази фондация задава курса на второто управление на Тръмп. Но докато проектът вече пренарежда политическия и институционален пейзаж във Вашингтон, неговият архитект, ръководителят на фондацията Кевин Робъртс, гледа към Европа.

Пиенето на кафе може да предпазва хората от неправилен сърдечен ритъм, въпреки общоприетото мнение за обратното, показва ново проучване.

Клиничното изследване Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation (Decaf) („Избягването на кафето предотвратява ли мъжденето“) е установило, че 200 пациенти с трайни нарушения в сърдечния ритъм имали значително по-нисък риск от повторна поява на това състояние, ако са били в групата, на която е било разрешено да консумира кафе, в сравнение с тези, които са се въздържали от него.

На територията на България има достатъчно количества горива, за да се гарантират потребностите на гражданите и бизнеса за дълъг период от време. Това увери енергийният министър Жечо Станков по време на конференция „Диалог за отбрана и демокрация: „Крепост на свободата“ в София. Той подчерта, че сигурността на доставките на достъпни цени е гарантирана и е основен приоритет на правителството.