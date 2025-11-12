Компаниите инвестират повече в центрове за данни, отколкото в петрол

Глобалните инвестиции в развитието на центрове за данни ще надхвърлят инвестициите в петролната индустрия през 2025 г., според Международната агенция по енергетика (МАЕ).

„През последните години технологичните компании по целия свят активно инвестират в нов капацитет на центрове за данни за обучение и внедряване на все по-широко използвани модели с изкуствен интелект. През 2025 г. се очаква инвестициите в центрове за данни да достигнат приблизително 580 милиарда долара“, се казва в годишния доклад на Международната агенция по енергетика.

Агенцията отбелязва, че това е повече от

инвестициите в петролната индустрия, които МАЕ очаква да достигнат 540 милиарда долара тази година.

„Това сравнение ясно демонстрира промените в днешната силно дигитализирана икономика“, се казва в доклада.

Международната агенция по енергетика подчертава, че изкуственият интелект (ИИ) в момента се внедрява активно в петролната и газовата индустрия, но потенциалът му е много по-голям. Експертите на агенцията смятат, че по-широкото използване на решения, базирани на изкуствен интелект, в енергийния сектор би могло да подобри ефективността с 3-10% в транспорта и промишлеността до 2035 г., допринасяйки за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите.