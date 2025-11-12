Сабрутев обвини ГЕРБ-СДС, че саботират заседанието на бюджетната комисия

Заседанието на парламентарната комисия по бюджет и финанси не се проведе, тъй като повечето й членове не се събраха и нямаше кворум. Темата на днешното заседание, свикано извънредно с подписи на депутатите от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“, бе изслушване на работодателските организации и на синдикатите относно проекта на държавен бюджет на Република България за 2026 година. Председателят на бюджетната комисия – Делян Добрев от ГЕРБ-СДС изчака 10 минути, след което разпусна заседанието.

В началото – още преди Добрев да обяви, че ще изчака 10 минути, Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ се обърна към него с думите: „Синдикатите бяха тук, а вие ги изгонихте„. Добрев призна, че е видял един човек, но не е знаел, че е представител на синдикатите. Цончо Ганев от „Възраждане“ се разсмя, че Делян Добрев не е познал главния икономист на КНСБ.

В залата се чу глас и на представител на работодателска организация.

Венко Сабрутев попита Делян Добрев къде са представителите на ГЕРБ-СДС, на „БСП-Обединена левица“ и на „Има такъв народ“, които са членове на бюджетната комисия. Депутатът от ГЕРБ-СДС му отговори с думите: „Г-н Сабрутев, вие отсъствате от 80% от комисиите, така че точно вие да питате… Не е ваша работа„.

„Добре, разбрахме. Саботирате опитите да се води дебат на тема бюджет„, отвърна му Венко Сабрутев. Добрев не му остана длъжен – обясни му, че депутатите от мнозинството саботират пиар акцията на опозицията. След това добави, че ако има саботаж, то е и от страна на работодателските организации, и на синдикатите.

„Вие не сте хората, които ще определят бюджета в тази държава. Вие бяхте – и видяхме докъде стигнахме„, отсече Делян Добрев, обръщайки се към Венко Сабрутев.

Междувременно в залата дойде заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев, към когото веднага заваляха въпроси.

„Как се движим с дефицита, г-н Ананиев?“ – попита го Венко Сабрутев, а Делян Добрев веднага реагира с думите, че това не е комисия по изслушване.

Заместник-министърът обаче обясни на събралите се членове на бюджетната комисия, че като председател на комисията по бюджетна политика към Националния съвет за тристранно сътрудничество е направил среща със синдикатите и работодателите, на която е разяснил бюджета в неговата цялост.

„Водихме разговори и дебати, след това на по-друго равнище също се водиха разговори със синдикатите и работодателите, така че връзката с тях не е прекъсната. Съжалявам, че сега няма възможност те да се проведат и на това ниво, но това не е по вина на Министерството на финансите„, обясни Кирил Ананиев.

Мартин Димитров от ПП-ДБ го попита дали правителството има склонност да измени някои параметри по план-сметката на база на направените сериозни критики към бюджета за 2026 година. Делян Добрев веднага се намеси, обяснявайки, че има блиц контрол и на него депутатът от опозицията може да постави всички въпроси, които го интересуват. След това депутатът от ГЕРБ-СДС уточни, че вече е 16.10 часа, не вижда да има кворум и заради това не може да открие комисията.

Асен Василев от ПП-ДБ се обърна към председателя на бюджетната комисия с думите: „Благодарим на г-н Добрев за идеалното цирково изпълнение – видяхме, че за пореден път в рамките на тази бюджетна процедура мандатоносителят – правителството – в лицето на заместник-министър не успяха да осигурят работодатели и синдикати да седнат на една мяста.

Представителят на синдикатите бе изгонен, а на представителя на работодателите не беше дадена думата. Така бюджет не се прави“ – подчерта Асен Василев.