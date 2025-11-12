Син диамант „Mellon Blue“ е продаден за 26.6 млн. долара на търг в Швейцария

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Син диамант с тегло почти 10 карата беше продаден на търг на Christie’s във вторник (11 ноември), в Швейцария за 20.5 млн. швейцарски франка (26.6 млн. долара). Крушаобразният „Mellon Blue“ е кръстен на покойната американска меценатка Рейчъл „Бъни“ Мелън. Финалната цена включва таксата за купувача и други разходи.

Аукционерът Рахул Кадакия, председател на глобалната група за луксозни стоки на Christie’s, нарече събитието „значим момент“, демонстриращ апетита на колекционерите към изключителни и с история камъни.

Макс Фосет, глобален ръководител на бижутерията в Christie’s, каза, че камъкът се отличава с перфектна форма и ярък цвят. „Това е камъкът на камъните,“ добави той.

Търгът беше първият от двудневни аукциони на бижута в Женева.

