Лекарят, блъснал кучето Мая, е обвинен в умишлена жестокост

Доктор Ненад Цоневски от Република Северна Македония, блъснал кучето Мая в столичния квартал “Разсадника”, е обвинен в умишлена жестокост към животното, заяви на брифинг говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев, цитиран от БТА.

Николаев отбеляза, че кучето е регистрирано под името Роксана, порода хъски, на 14 години, като по данни на прокуратурата то е било живо след тежкия инцидент, който е станал на 9 ноември.

Говорителят на Софийската районна прокуратура отбеляза още, че животното било откарано във ветеринарна клиника, където установили, че то е с тежки увреждания и инвалидизация.

„Гръбнакът на кучето е бил строшен, категорично е щяло да бъдат загубени движенията на задните крайници, а най-вероятно и на предните. По преценка на лекаря и това, че кучето е било бездомно и не е имало кой да полага грижи за него, е взето решение то да бъде евтанизирано“, допълни той.

Наказанието, което грози Цоневски, е от 1 до 5 години “лишаване от свобода”. Припомняме, че той бе освободен от Военномедицинската академия след случая, като от болницата обясниха, че той няма да може да упражнява професията си при тях, докато тече разследването.