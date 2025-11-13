Фон дер Лайен предложи три варианта за продължаване на финансовата подкрепа за Украйна

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи пред Европейския парламент в Брюксел три възможни подхода за осигуряване на ново финансиране за Украйна. Решението по въпроса се очаква да бъде взето на предстоящото заседание на Европейския съвет през декември. Първият вариант е Европейският съюз да изтегли заем от международните финансови пазари, вторият – държавите членки да направят това чрез междуправителствено споразумение, а третият – да се използва запорираното руско имущество за отпускане на заем на Киев.

Фон дер Лайен уточни, че третият вариант предвижда, ако Русия изплати обезщетения на Украйна за причинените щети, украинската страна да възстанови средствата по заема. Тя посочи, че Европейската комисия работи в тясно сътрудничество с Белгия, където се съхранява основната част от блокираните руски активи, за да се намери правен и финансов механизъм за тяхното използване. По думите ѝ, това би бил най-ясният сигнал към Москва, че „времето не е на нейна страна“.

„Путин мисли, че с времето Русия ще постигне целите си на бойното поле, но това са грешни сметки. Всички искаме мир, но той ще бъде траен само ако Украйна остане силна и независима“, каза председателката на Комисията. Тя подчерта, че предстоящата зима ще бъде решаваща за хода на войната, тъй като Кремъл вече използва атаките срещу украинската енергийна инфраструктура като средство за натиск. Според Фон дер Лайен ЕС трябва да продължи да увеличава цената, която Русия плаща за воденето на войната.