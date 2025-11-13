Борисов напомни за бонуси, раздавани по времето на кабинета „Петков“

След като през последните дни „Да, България“ активно критикува правителството заради бонусите, раздавани в държавната администрация, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов реши да отвърне на удара. Той даде на журналистите в парламента лист със заглавие: „Кабинетът „Петков“ раздал 2 млн. лв. бонуси на администрацията в Министерския съвет“.

„Над 3 млн. лв. бонуси за 2022 г. са раздадени на служителите в администрацията на Министерския съвет. От януари до август на 433-ма служители са изплатени близо 2 млн. лв. бонуси, сочи отговорът на премиера. Това е периодът, в който управлява правителството на Кирил Петков. По времето на кабинета на Кирил Петков от началото на годината до август съветниците на премиера са взели 118 529 лв. бонуси, тези на вицепремиера по еврофондовете и на министъра на финансите 4556 лева. Доста по-сериозна сума са получили като допълнително заплащане служителите в политическия кабинет на вицепремиера по ефективно управление 40 817 лева. Политическият кабинет на вицепремиера по социалните въпроси и служебен министър на труда е получил малко над 7000 лв., а на вътрешния министър – 4141 лева„, пише на листа.

Хора на ръководни постове в държавната администрация са получили десетки хиляди левове бонуси през 2024 година. Тази новина бе съобщена в понеделник от съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев, като той се позовава на информация, която е получил в отговор на свои въпроси до институции.

Въпросът за бонусите е важен, защото парите за тях идват от данъкоплатците, но размерът им не е публично известен.

Публикуването на информацията идва на фона на предложения от управляващите бюджет, който предвижда ръст на осигуровките за заетите в частния сектор и увеличаване на разходите за държавната администрация.

По-рано днес, в кулоарите на парламента, Мирчев уточни, че инициативата на партията за извършване на проверки на бонусите в различни агенции, служби и комисии не е атака срещу конкретно управление, а има за цел да покаже, че системата на възнагражденията в бюджетната сфера не функционира добре. По думите му, ситуацията е резултат от липса на контрол, а за да се въведе ред, е внесен законопроект, според който бонусите в администрацията да не надвишават размера на една средна месечна заплата. Ако в някои звена се налага по-голям бонус заради по-ниски заплати, това трябва да се одобрява от Съвета за административна реформа.