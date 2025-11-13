Meta инвестира над 1 млрд. долара в нов център за AI данни в Уисконсин

Технологичният гигант Meta Platforms Inc. ще инвестира над 1 милиард долара за изграждането на център за данни в Уисконсин, който ще поддържа работата с изкуствен интелект – последната ѝ инвестиция в инфраструктурата, необходима за бързо развиващия се AI сектор.

Центърът за данни с площ от 65 хиляди кв. метра (700 хил. кв. фута) ще се намира в Бийвър Дам – малко градче на север от Мадисън и Милуоки, съобщиха от компанията в сряда (12 ноември). Очаква се той да започне работа през 2027 г. и да осигури около 100 постоянни работни места. Meta ще си сътрудничи с местната енергийна компания Alliant Energy и ще инвестира 200 милиона долара в енергийна инфраструктура за центъра, включително за обновяване на електропроводи и мрежи.

технологичният гигант планира да вложи 600 милиарда долара в САЩ до 2028 г., като голяма част от средствата ще бъдат за чипове, центрове за данни и друго оборудване.

Meta изгражда центрове за данни с гига-ватови мощности и в други щати, включително Охайо, Тексас и Луизиана. Ръководителите на компанията описват тази стратегия като „предварително натоварване“ на изчислителните мощности, с цел подготовка за постигането на целта за „суперинтелигентност“ – форма на AI, която може да се справя с много задачи на ниво, равно или надминаващо човешкото.