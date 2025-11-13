В интервю за „Блумбърг“ Зеленски поиска замразените руски активи

Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците си от Европейския съюз да преодолеят разделението си по въпроса за използването на замразените руски активи, заявявайки, че новото финансиране е от решаващо значение за неговата разбита от войната икономика, за да може тя да устои в борбата срещу Москва. „Надявам се, с Божията благословия, че ще получим това решение“, каза Зеленски пред телевизия „Блумбърг“ в интервю в късните вечерни часове на 12 ноември. И отбеляза,че в противен случай „ще трябва да намерим алтернатива, въпросът е за нашето оцеляване. Ето защо имаме голяма нужда от него (решението). И разчитам на партньори.“

ЕС отложи за декември решението за използване на руските държавни активи, за да предостави заеми за 40 милиарда евро на Киев, който се нуждае от ново финансиране до началото на следващата година. Междувременно Русия бавно напредва на бойното поле и атакува енергийната инфраструктура на Украйна, за да подкопае икономиката ѝ с наближаването на зимните месеци.

Руската инвазия вече е в четвъртата си година заради съпротивата на правителството на Зеленски, което се справя с разбита икономика и изтощени бойни сили в най-тежкия конфликт в Европа от втората световна война насам. Налице е и отбой в безрезервната западна подкрепа за Киев след завръщането на американския президент Доналд Тръмп в Белия дом. След спирането на финансирането от САЩ, европейските правителства обещаха да увеличат помощта си, за да отблъснат нова заплаха от Кремъл.

През октомври блокът не успя да преодолее възраженията на Белгия, която държи най-големия дял от блокираните средства на „Банк России“ и иска по-големи гаранции, че няма да носи еднолична отговорност за потенциални правни рискове. Словашкият премиер Роберт Фицо пък заяви през уикенда (на 8 ноември), че няма да подкрепи никакъв план за изземване на активите на Кремъл, „ако тези средства ще бъдат изразходвани за военни разходи в Украйна“.

Миналата седмица еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис предупреди, че трябва да се предложи „надежден“ ангажимент за финансиране на украинците, за да се отключи нова подкрепа от Международния валутен фонд за Киев. Фондът започна преговори с Украйна за пакет от помощи, който може да достигне общо 8 милиарда долара.

„Русия трябва да плати за тази война“ и средствата от замразени активи ще помогнат на Украйна да купи повече системи за противовъздушна отбрана от Съединените щати и Европа и да финансира производството на дронове за удари по руски цели, каза Зеленски. „Нямаме допълнителни пари и това е начинът, и това е честно“, допълни украинският лидер. Той смята, че Тръмп може да изпрати „добър сигнал“ към европейските лидери да действат, като използва заразените в страната му руски активи за повече от 5 млрд. долара.

Зеленски припомни, че предишни американски действия, като например енергийните санкции, са подтикнали „европейските партньори също към някои силни решения“. И разкри, че Украйна е започнала да произвежда дронове-прехващачи съвместно със Съединените щати. „Американо-украинско производство, съвместно производство“, каза той. „Надявам се, че в бъдеще ще имаме повече.“

Зеленски заяви, че руският президент Владимир Путин е водил умишлена кампания за психологическо сплашване срещу Европа с неотдавнашните нахлувания на дронове и изтребители във въздушното пространство на НАТО. И е успял да постигне целта си да накара лидерите да се въздържат от изпращането на системи за противовъздушна отбрана в Украйна.

Украинският лидер е признал, че страната му е в „много трудно положение“ в град Покровск в източната част на Донецка област, където руските сили се опитват да овладеят контрола след месеци на интензивни боеве. И наблегна, че всяко решение за изтегляне на войските му е въпрос на военните командири на място: дали могат да контролират ситуацията, защото никой не ги тласка да умрат заради руините и „най-важното за нас са нашите войници“.

Според Зеленски, Русия се стреми към победа в Покровск, за да убеди Тръмп, че Украйна трябва да се изтегли от целия източен Донбас, състоящ се от Донецка и Луганска област, за да сложи край на войната. Украинският лидер твърди, че руснаците „нямат толкова много сила“ и са се насочили към енергийната система на страната като част от усилията да принудят Украйна да се предаде преди пролетта. Защото, „веднага щом енергийният фактор изчезне, няма да имат други силни фактори“.

Дипломацията за постигане на прекратяване на огъня е в застой, откакто Тръмп проведе преговори на върха с Путин в Аляска през август. Той се отказа от плановете за втора среща с руския си колега в Будапеща, след като Вашингтон прецени, че Москва не е готова да се откаже от максималистичните си претенции в преговорите за мирно споразумение.

Зеленски потвърди за пореден път, че е отворен за постигането на споразумение за край на войната по дипломатически път. И посочи, че „те (руснаците) не уважават закона, но наистина уважават Съединените щати, уважават президента Тръмп“, който „може да тласне Путин към преговори, което е много важно за Украйна“.