Европарламентът подкрепи 90% намаляване на парниковите емисии до 2040 година спрямо нивата от 1990 година

Европейският парламент прие позиция, която залага междинна цел – до 2040 година парниковите емисии в Европейския съюз да бъдат намалени с 90% спрямо нивата от 1990 година, предаде БНР. Това е отговорът на ЕП на предложението на Европейската комисия за обновяване на климатичното законодателство. Решението е подкрепено от 379 евродепутати, с 248 „против“ и 10 „въздържали се“, като остава в сила основната цел – климатична неутралност до 2050 година.

Парламентът допуска до пет процентни пункта от нетното намаляване на емисиите след 2036 година да идват от международни въглеродни кредити, но настоява за много строги правила, за да се избегне злоупотреба. Евродепутатите също така подкрепиха предложението на държавите членки въвеждането на новата система за търговия с емисии за отопление и транспорт да бъде отложено до 2028 година.

ЕП поиска Комисията да отчита напредъка към климатичните цели на всеки две години, като взема предвид научните данни, технологичното развитие и конкурентоспособността на ЕС. След гласуването парламентът е готов да започне преговори със Съвета за финализиране на закона.