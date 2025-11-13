ЦКБ ще издаде нова емисия облигации в размер на 50 млн. евро

ТБ „Централна кооперативна банка“ АД ще издаде емисия безналични, необезпечени облигации, лихвоносни, поименни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми облигации. Те ще бъдат структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на разпоредбите на Глава Тринадесета, Раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Решение за това ще се глусава от извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18 декември в София.

Общата номинална и емисионна стойност на емисията ще е до 50 000 000 евро. Дълговите книжа са разпределени в 500 облигации всяка с номинална и емисионна стойност по 100 000 евро всяка.

Минималният размер на набраните средства, при който емисията ще се счита за успешно издадена е 15 000 000 евро.

Срокът на емисията е 4 години, а лихвеният процент ще бъде определен допълнително. Емисията ще бъде предложена при условията на първично публично предлагане.

Допуска се възможност за едно или повече допълнителни издавания на облигации в срока на валидност на Проспекта за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисията, ако в резултат от първоначалното предлагане на облигациите не е набрана пълната номинална стойност на емисията.

Дълговите книжа ще бъдат допуснати до търговия на „Сегмент за облигации“ на Основния пазар на „Българска фондова борса“ в случай на успешно издаване на емисията.

Общото събрание ще овласти Управителния съвет на банката самостоятелно да взема решения за определяне на всички други условия и параметри на емисията, които не са посочени изрично.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 8 януари 2026 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на ЦКБ на БФБ, в резултат на които купувачът ще може да упражни право на глас в общото събрание, е 2 декември.

В момента ЦКБ има издадена емисия облигации в размер на 36 000 000 евро, разпределени в 36 000 броя подчинени, необезпечени, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, безналични облигации, конвертируеми в обикновени акции на банката, регистрирани в „Централен депозитар” АД облигации, с номинална стойност от 1000 евро всяка.

В момента акциите на “Централна кооперативна банка” се търгуват на „Българска фондова борса“ по 1.70 лева за един брой като котировките им са с две стотинки над тези в началото на януари. Така инвеститорите оценяват ЦКБ на 216 120 949 лева пазарна капитализация.