Депутатите приеха въвеждането на по-гъвкава заетост през лятната ваканция за родители на деца до 12-годишна възраст

Парламентът одобри на първо четене промени в Кодекса на труда, с които родителите на деца до 12-годишна възраст ще могат да работят на непълно работно време или дистанционно по време на лятната ваканция. Предложението, внесено от Деница Сачева от ГЕРБ-СДС и група депутати, беше прието единодушно със 181 гласа „за“. Така се разширява вече съществуващата възможност за гъвкаво работно време, която в момента важи само за родители на деца до 8 години.

В същото заседание народните представители отхвърлиха законопроекта на Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ, който предвиждаше натрупаният платен годишен отпуск по време на майчинство да може да се ползва почасово за вземане и водене на дете до 12 години. Предложението получи само 58 гласа „за“, при 121 „въздържал се“.

Не беше приет и проектът на Венко Сабрутев от ПП-ДБ, който целеше да направи 15-дневния отпуск по бащинство по-гъвкав – да може да се използва наведнъж или на части в рамките на първата година след раждането. Тези промени също не събраха необходимата подкрепа – 65 гласа „за“ при значително мнозинство „въздържали се“.