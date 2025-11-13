Правителството одобри проекта на държавен бюджет за 2026 година

Министерският съвет одобри проекта на Закон за държавния бюджет за 2026 година, заедно с актуализираната средносрочна прогноза 2026–2028 година. Това е първият бюджет, изготвен в евро по фиксинга 1,95583 лева за 1 евро, в контекста на въвеждането на общата валута от 1 януари 2026-та.

Заложен е икономически растеж от 2,7% през 2026 г. и дефицит по консолидираната фискална програма от 3% от БВП. Държавният дълг се очаква да достигне 31,3% от БВП, като е планиран нов дълг до 10,44 млрд. евро, включително средства по инструмента SAFE за отбранителната индустрия. Предвидени са и редица данъчни промени – повишаване на данъка върху дивидента от 5% на 10%, разширяване на фискалния контрол и въвеждане на задължителен одобрен софтуер за отчитане на продажбите.

Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за следващата година е в размер на 5,57 млрд. евро – с 15% повече спрямо 2025 година, като здравноосигурителните плащания нарастват с близо 10%. Нов е трансферът от 260 млн. евро от централния бюджет за допълнително заплащане на дейности на лечебните заведения, включително увеличение на възнагражденията в болничната помощ. Предвижда се също Министерството на здравеопазването да предоставя ежемесечен трансфер за дейности извън задължителното здравно осигуряване.

Проектобюджетът на държавното обществено осигуряване включва повишаване на средната пенсия до 541,20 евро през 2026 година, осъвременяване на всички пенсии от 1 юли по „швейцарското правило“ с 7–8% и увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст до 346,87 евро. Предвижда се ръст на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ с два процентни пункта от 2026 година и още един пр. п. от 2028 година. Минималната работна заплата от 1 януари 2026 г. става 1213 лв. (620,20 евро) – повишение с 12,6%, което ще засегне около 600 000 работещи и ще увеличи доходите в социалния сектор и програмите за заетост.