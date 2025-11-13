Марката Skims на Ким Кардашиян е оценена на 5 млрд. долара

Skims, марката бельо и дрехи, създадена от риалити звездата и бизнесдама Ким Кардашиян, завърши пореден кръг на финансиране. Марката е набрала 225 милиона долара, оценявайки инвеститорите си на 5 милиарда долара.

Според медийни съобщения, компанията на Ким Кардашиян вече е оценена почти два пъти повече от Victoria’s Secret (2.86 милиарда долара), компания, считана за конкурент на Skims. Инвеститорите в текущия кръг на финансиране включват Goldman Sachs Alternatives и BDT & MSD Partners.

Skims е основана през 2019 г. и в момента има 18 магазина на дребно в Съединените щати и два франчайз магазина в Мексико.

Компанията по-рано съобщи, че продажбите ѝ ще надхвърлят 1 милиард долара тази година.

Skims планира да използва средствата, набрани в този кръг на финансиране, за да разшири линиите си за облекло, включително спортно облекло. По-конкретно, марката вече е подписала споразумение за сътрудничество с производителя на спортно облекло Nike.

Skims е американска марка за оформящо бельо и дрехи, съоснована от Ким Кардашиян, Ема Греде и Йенс Греде. Skims набляга на позитивното отношение към тялото и приобщаването, предлагайки пълна гама от приобщаващи размери.

Skims произвежда дрехи в размери от XXS до 5XL. Оформящото бельо на марката е проектирано да се съобразява с различни тонове на кожата и се предлага в девет нюанса. В допълнение към оформящото бельо, Skims пусна на пазара редица колекции домашно облекло, бельо и аксесоари, включително сутиени, бельо, бодита, рокли, шорти, спортни панталони, топове, суичъри с качулки, пуловери и чехли.

Първоначално марката се продаваше на потребителите само чрез уебсайта си skims.com, но по-късно наличността се разшири до различни онлайн уебсайтове и в магазините на Nordstrom.