Приходите на Cisco достигат 15 млрд. долара, подкрепена от растящия AI сектор

Водещият производител на мрежово и интернет оборудване Cisco Systems Inc., представи по-силна от очакваната прогноза за продажбите, подкрепена от нарастващия интерес към изкуствения интелект. Компанията очаква приходи между 15 и 15.2 млрд. долара за тримесечието до януари, което е над прогнозата на Уолстрийт от 14.7 млрд. долара.

Cisco модернизира своите чипове и мрежово оборудване, за да отговори на растящото търсене на AI решения. Компанията се конкурира с Broadcom и Hewlett Packard Enterprise, която наскоро придоби Juniper Networks.

Главният изпълнителен директор Чък Робинс заяви, че търсенето на продуктите на Cisco показва колко важно е сигурното мрежово свързване при внедряването на AI технологии.

За първото фискално тримесечие приходите на компанията са нараснали с 8% до 14.9 млрд. долара, а печалбата е 1 долар на акция и е над очакванията на анализаторите. Поръчките за AI инфраструктура от големи облачни компании са достигнали 1.3 млрд. долара, спрямо 800 млн. долара през предишното тримесечие.

Cisco също повиши прогнозата си за 2026 г., очаквайки приходи до 61 млрд. долара и печалба до 4.14 долара на акция.

Компанията продължава да разширява бизнеса си в сферата на киберсигурността и мониторинговия софтуер, след придобиването на Splunk Inc. за 28 млрд. долара през 2024 година.

Анализатори прогнозират стабилен растеж през следващите години, като Cisco ще разчита основно на приходите от софтуер, сигурност и решения, свързани с изкуствения интелект.