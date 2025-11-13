РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Каква формула използва EIOPА за прогнозиране на рисково събитие

Как да прогнозираме катастрофичните рискове? Карел Войчак – анализатор на природните бедствия и катастрофи, член на Техническата експертна мрежа на EIOPA – европейският надзорен орган за професионално пенсионно осигуряване и застраховане обясни какви са основните предизвикателства, които трябва да бъдат взети предвид, когато се работи по формулата, която помага на неговата организация да реагира.

В началото на конференцията „Катастрофични рискове и презастраховане: Софийски форум 2025“ (CAT Risk & Reinsurance Sofia Summit 2025)“, която организира Стопанският факултет на Софийския университет в партньорство с „Банкеръ“, Войчак изброи отделните компоненти – важни при изчисляване на формулата: времеви хоризонт, определена сигурност при прогнозирането, значимост на материалните щети и контекст, включващ колко често се наблюдават природните катаклизми. Той се спря отделно на всеки елемент, като подчерта, че временият хоризонт, който някога е бил 5-10 години, сега е ограничен само до две години.

По отношение на сигурността при прогнозирането уточни, че трябва да се отчетат различните типове климатични сценарии, както и разликите при моделите и типовете решения, които се предлагат за тяхното решаване.

Войчак обясни, че отчитайки отделните фактори, може да се създаде работеща формула, и тя е била приложена при урагана „Борис“ през септември 2024 година. Благодарение на нея е била осигурена защитата на 2.5 млн. души в района на Вроцлав, които са били своевременно евакуирани.

